ONE PIECE: ecco come apparirebbe Sanji nella realtà grazie ad artbreeder

Negli ultimi mesi sta diventando sempre più popolare la moda di ricostruire i volti dei personaggi di anime e manga nella realtà, uno sforzo di certo non semplice per opere come ONE PIECE caratterizzate da pirati dai più disparati design. Per questo, dunque, è diventato estremamente utile l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Negli ultimi mesi è diventato celebre l'utilizzo di artbreeder, un software che utilizza l'AI per modificare immagini di volti e quant'altro, programma che l'utente Crayon Deathnote ha spesso utilizzato nelle sue rappresentazioni grafiche, basti pensare alla sua ricostruzione del viso di Nami.

Sempre tramite l'ausilio del software e con un po' di Photoshop e creatività, l'artista è riuscito nell'impresa di ricreare fedelmente l'aspetto di Sanji, lo chef dei Mugiwara. Il suo straordinario lavoro, che potete recuperare in calce alla notizia, ha riscosso un enorme successo all'interno della community dedicata grazie ad una cura dei dettagli maniacale e assolutamente coerente al personaggio originale. L'illustratore non ha lavorato solo con la saga di ONE PIECE ma anche ad altri titoli come Lucy di Fairy Tail.

E voi, invece, cosa ne pensate del suo incredibile progetto, vi piace il volto di Sanji ricostruito nella realtà? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio riservato qua sotto.