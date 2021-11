ONE PIECE: come apparirebbe Shanks il Rosso nella realtà?

ONE PIECE si sta lentamente avvicinando al finale, tuttavia Eiichiro Oda deve ancora inserire moltissimi pezzi nel grande puzzle narrativo per chiarire determinati dettagli e per collocare ciascun personaggio nel posto giusto in attesa dell'ultima grande saga che dovrebbe seguire la fine dell'arco di Wano.

Mentre in rete si moltiplicano le voci in merito ad un nuovo film di ONE PIECE, che dovrebbe essere annunciato proprio questo fine settimana in occasione dell'uscita dell'episodio 1000, nel frattempo la community dedicata continua ad omaggiare con manifestazioni di creatività il caposaldo della rivista Weekly Shonen Jump.

L'artista Crayon Deathnote è nuovamente tornato al lavorare alla serie per realizzare l'ennesima reinterpretazione dei personaggi della saga nella realtà. La sua ultima rappresentazione grafica, infatti, ha provato a traslare nella realtà il noto imperatore Shanks il Rosso attraverso l'ausilio dell'intelligenza artificiale di artbreeder, noto software per la modellazione dei visi. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato apprezzato dagli appassionati dal momento che tenta di ricostruire il volto di uno dei personaggi più enigmatici dell'intero franchise.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione frutto dell'intelligenza artificiale? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.