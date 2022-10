ONE PIECE: come apparirebbe Shanks il Rosso con stili differenti?

Lo stile di Eiichiro Oda si è evoluto molto durante il corso di ONE PIECE parallelamente allo sviluppo della trama principale. Nel tempo, però, i lettori hanno iniziato a chiedersi come apparirebbero i vari personaggi con lo stile di altre celebri e differenti serie come Dragon Ball e tante altre ancora.

Grazie a ONE PIECE: RED, il nuovo film di TOEI Animation che presto arriverà anche in Italia, l'interesse nei confronti di Shanks il Rosso è tornato alla ribalta visto che il celebre Imperatore avrà un ruolo piuttosto importante nella pellicola. In attesa dell'arrivo del film nel Bel Paese, atteso al debutto a novembre, nel frattempo diamo un'occhiata a una fan-art che ritrae il pirata in diverse vesti.

Norridzuan art, un artista, ha realizzato un'illustrazione che reinterpreta Shanks con lo stile di alcuni dei manga più famosi al mondo, tra cui Bleach, Jojo, Demon Slayer e persino L'Attacco dei Giganti. La rappresentazione grafica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, fornisce dunque un'interessante spunto di riflessione sull'aspetto del noto Imperatore attraverso il tratto artistico di altri differenti autori.

E voi, invece, quale versione di Shanks preferite? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.