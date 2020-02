ONE PIECE: come apparirebbe Zoro con lo stile di My Hero Academia e Bleach?

Ultimamente, in rete sta circolando la "moda" di immaginare iconici personaggi con il tratto artistico di altre opere, simulando lo stile dei più disparati artisti di Weekly Shonen Jump. Protagonista di questa nuova geniale fan-art è Zoro, lo spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia in ONE PIECE.

Il capolavoro di Oda sensei, già precedentemente, era stato protagonista di illustrazioni di questo tipo, come questa rappresentazione grafica di Rufy con lo stile dei manga di punta di Jump. Ad ogni modo, l'illustrazione in questione realizzata da inkartluis, che potete ammirare in calce alla notizia, non si limita soltanto a riprendere le caratteristiche dei fumetti più famosi della rivista di punta di Shuiesha, ma ne approfitta per prendere in prestito serie più gettonate come One Punch Man o L'Attacco dei Giganti.

Ad ogni modo, il disegno favorisce un interessante spunto di riflessione sul tratto artistico dell'opera, soprattutto in merito al design di uno dei personaggi principali di ONE PIECE. Le reazioni della community all'immagine, inoltre, sono state a dir poco incredibili, con migliaia di manifestazioni di apprezzamento e oltre duemila commenti al post.



E voi, invece, con quale stile trovate più gradevole il design di Zoro? Diteci la vostra preferenza, come sempre, con un commento nell'apposito spazio qua sotto. Ma a proposito di ONE PIECE, avete già letto gli spoiler del capitolo 970 che promettono il ritorno di un imperatore contro Oden?