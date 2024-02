One Piece: come Barbanera realizzerà il suo sogno con Hachinosu

"Qual è il vostro obiettivo?" chiede Saturn ai due pirati di Teach sul finire del capitolo 1107 di One Piece. "Il mondo" gli risponde immediatamente Catarina Devon. Un breve scambio di battute, questo, che testimonia in sé le ambizioni di conquista di un Imperatore come Barbanera: che potrebbe anche partire da Hachinosu per realizzare il suo sogno.

Se già il personaggio di Barbanera, nonostante la presenza centellinata, abbia comunque giocato un ruolo di primo piano nel corso della saga di Egghead, la rivelazione – o meglio l'anticipazione – che Eiichiro Oda ha veicolato sulla sua particolare genealogia nelle ultime tavole di One Piece 1107, ne ha decretato una centralità assoluta non solo negli intrecci dell'arco narrativo corrente, ma soprattutto per quanto riguarda gli sviluppi futuri dell'opera. E nonostante non esistano (almeno per adesso) certezze sulla reale natura della discendenza di Teach, né tanto meno sulla possibilità – come credono alcuni lettori – che il lignaggio di Barbanera sia da legare in One Piece ai bucanieri, è chiaro che le rivelazioni appena delineate sul pirata sottendono per l'Imperatore un cammino memorabile, nel quale Hachinosu, e il suo riconoscimento istituzionale, potrà rappresentare una tappa essenziale al fine della supremazia (anche politica) di Barbanera, e chissà della stessa individuazione, da parte del pirata, della rotta per Laugh Tale.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo l'eventualità che non solo One Piece 1107 abbia rivelato l'identità dell'alleato di Rufy, ma che l'abbia ricondotta proprio ad uno dei commilitoni di Teach, la presenza dei due pirati di Barbanera su Egghead, e in particolare il loro improvviso incontro con l'Astro, potrebbe aver consentito a Catarina Devon di replicare – grazie ai poteri del Frutto Inu Inu no Mi – le sembianze fisiche di Saturn, e di permettere così alla piratessa di assumere l'aspetto del Gorosei, ogni qualvolta il suo Capitano lo desideri. Un evento che potrebbe giocare un ruolo cardine soprattutto per quel che riguarda le contrattazioni sul riconoscimento istituzionale di Hachinosu come isola filo-governativa, e per estensione quale territorio politicamente e giuridicamente autonomo.

E nonostante la possibilità stessa che Barbanera prenderà parte in One Piece all'incidente di Egghead sia stata ormai resa vana dallo scorso capitolo, in realtà proprio la presenza sull'isola di Catarina Devon e Van Augur – inviati, naturalmente, da Teach – ha permesso all'Imperatore di avvicinarsi alla realizzazione del suo piano di nazionalizzazione di Hachinosu. In questo senso, l'eventuale riconoscimento dell'isola dei pirati come territorio affiliato al Governo Mondiale e alla Marina non solo rappresenterebbe un unicum nella storia della pirateria, ma porterebbe il suo ipotetico sovrano ad equipararsi ai Draghi Celesti – partecipando così anche al Reverie – e ad acquisire un'influenza nel Nuovo Mondo senza precedenti.

Se ci pensiamo, Imperatori come Kaido, Big Mom e Shanks, seppur “controllando” le loro isole di influenza – rispettivamente Wano, Tottoland ed Elbaf – non erano mai stati in grado di far riconoscere agli occhi delle istituzioni questi territori; perciò nel caso in cui Barbanera, grazie anche all'ausilio di un ostaggio importante come il nonno di Rufy – malgrado non sia ancora chiaro quale futuro attende Garp in One Piece dopo Hachinosu – riesca nell'impresa di sedersi al tavolo dei sovrani del mondo, e ad esercitare un dominio incontrollato su un'isola pro-governativa, è evidente che il futuro del Nuovo Mondo, e dei rapporti di forza su cui si fonda, sarebbe destinato a cambiare per sempre. Tutto sotto l'influenza di un pirata “unico” - anche nel lignaggio – come Teach.