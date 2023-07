ONE PIECE: come si chiama l'attuale saga del manga? Il nome ufficiale

La lunghissima saga dei quattro imperatori, culminata nella battaglia di Onigashima con le sconfitte di Kaido e Big Mom, ha lasciato spazio all'inizio della fase finale di ONE PIECE. Ora che Monkey D. Rufy è ufficialmente riconosciuto come imperatore, è uno dei pericoli pubblici numero uno per il Governo Mondiale.

E la situazione si fa sempre più interessante, con gli ultimi svolgimenti disegnati da Eiichiro Oda. ONE PIECE ha aperto negli scorsi mesi l'avventura di Egghead, l'isola che fa da dimora a Vegapunk e alle sue creazioni. Sono passate tante settimane dall'inizio di questo arco narrativo, che si sta rivelando più intenso del previsto anche grazie a uno sguardo su tutto il mondo di ONE PIECE, che ha permesso di conoscere le situazioni di Law e Kid, degli altri imperatori ma anche di Garp e Koby, del Governo Mondiale, del Reverie e tanti segreti.

Con la continuazione della saga, è arrivato anche il nuovo materiale promozionale di ONE PIECE in Giappone. E adesso questa avventura di Monkey D. Rufy ha un nome ufficiale. Questa fase infatti non si chiama "arco narrativo di Egghead", come in molti potevano pensare, visto il nome dell'isola. La scelta invece è ricaduta su "arco narrativo dell'isola del futuro". Un nome relativamente più generico e che non richiama il pattern di nomi degli archi passati.

Il nome dell'isola non viene quindi citato nel materiale ufficiale, e può darsi che ci siano diverse sorprese in serbo da parte del mangaka. Cosa racconterà ancora ONE PIECE? Intanto, il manga di Oda ha compiuto 26 anni.