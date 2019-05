ONE PIECE, come si chiama l'Haki nel territorio di Wano?

Le avventure della ciurma di Cappello di Paglia si stanno arricchendo sempre di più assurde difficoltà, che si sommano agli importanti dettagli che sta sfornando quest'ultimo arco narrativo nel territorio di Wano. ONE PIECE sta giocando le sue carte migliori in questa saga, iniziando a lavorare su una nuova tecnica con l'Haki.

Gli ultimi capitoli del manga hanno messo nuovamente in difficoltà i nostri eroi, soprattutto il nostro protagonista, Rufy, e l'anziano Hyogoro, alle prese con uno scontro di Sumo che potrebbe ucciderli in qualsiasi momento. Cappello di Paglia, tuttavia, è intenzionato a imparare dal suo nuovo maestro l'Haki che ha mostrato di saper utilizzare, del tutto identico alla tecnica di Rayleigh. Inizia così un percorso di addestramento all'interno di uno scontro mortale, divenuta più una sfida che un deathmatch, frutto della mente del sensei Oda.

Nella stessa scena, inoltre, è stato mostrato come Hyogoro non abbia alcuna idea di cosa sia l'Haki, più volte ripetuto da Rufy, in quanto quel potere è chiamato in un altro modo nel territorio di Wano, ovvero "Ryuo". Letteralmente "fiore di ciliegio che scorre", la tecnica è analoga rispetto a quella conosciuta fino ad ora, che il nostro eroe non vede l'ora di imparare al fine di riprendersi la sua rivincita contro il potentissimo imperatore Kaido. E a proposito dell'inevitabile scontro tra i due formidabili personaggi, ammirate l'illustrazione dedicata ai due pirati da un fan.

Si prospettano tempi duri per i nostri eroi, riuscirà Rufy ad imparare questa nuova tecnica?