ONE PIECE, come si conclude lo scontro tra Rufy e Kizaru? La situazione

Dall'arrivo a Egghead, l'isola del futuro di ONE PIECE che fa da casa e laboratorio al geniale dottor Vegapunk, i pirati di cappello di paglia ne hanno passate tante. Eppure la loro permanenza sull'isola è stata molto breve, con una fuga che sembra ormai prossima visto tutto ciò che sta per succedere.

Akainu è entrato all'opera a Mary Geoise, ma soprattutto la marina si muove con una navigazione verso Egghead, con Kizaru in prima linea. L'ammiraglio che due anni prima obbligò la ciurma di protagonisti di ONE PIECE a sparpagliarsi è stato il nuovo avversario di Rufy. Ha provato a uccidere subito Vegapunk, ma sulla sua strada ha trovato il pirata col cappello di paglia, nettamente migliorato rispetto ad anni prima. E così è iniziato un nuovo scontro a Egghead.

Il capitolo 1095 di ONE PIECE rivela l'esito dello scontro tra Rufy e Kizaru. Se sotto un certo punto di vista si può ritenere lo scontro concluso, dall'altra non è detto che sia davvero terminato. La situazione infatti si è conclusa con una sorta di pareggio: Rufy ha sferrato un potente cazzotto che ha colpito Kizaru in pieno viso, facendogli vedere le stelle. Dopodiché, con l'esaurimento del Gear Fifth, Rufy è finito a terra in versione da vecchio, completamente alla mercé di tutti. Sicuramente alla mercé di Jaygarcia Saturn, che ha provato ad attaccarlo, ma non alla mercé di Kizaru che invece è ancora cosciente ma incapace di rialzarsi.

L'ammiraglio ammette egli stesso che gli servirà un po' di tempo per riprendersi e, dopotutto, l'aveva capito subito che quel colpo gli poteva costare molto caro. Quindi Rufy VS Kizaru si è concluso con un pareggio, momentaneo visto che entrambi potrebbero riprendere le forze a breve e lanciarsi in un nuovo scontro violento.