ONE PIECE: come sarebbe la CP9 nella vita vera? Gli sgherri del governo in 3D

I personaggi dei manga sono difficili da pensare nella vita vera. I protagonisti di ONE PIECE hanno spesso un'espressione caricaturale e richiedono quindi una buona dose di fantasia e conoscenze di fisionomia per riuscire a creare un'immagine fedele in carne e ossa.

In attesa di scoprire se Emily Rudd sarà Nami in ONE PIECE Live Action prodotto da Netflix, proviamo a immaginare come sarebbero altri personaggi del manga di Eiichiro Oda nella vita vera.

Il fan Orange Creek Alex ha usato uno strumento che negli ultimi tempi sta spopolando proprio tra i fan di anime e manga. Su Artbreeder infatti vengono proposti tanti personaggi riprodotti in 3D unendo vari tratti del viso disponibili. Il fan in questione ha postato nel subReddit di ONE PIECE una galleria con la foto della CP9 in 3D, la squadra speciale del Governo Mondiale che i pirati di Cappello di Paglia affrontarono a Enies Lobby.

In basso possiamo quindi vedere il post con Lucci, Kaku, Jabura e tutti gli altri, compreso il capo Spandam. C'è Kaku che inevitabilmente non ha lo stesso naso visto in ONE PIECE, poi Fukuro con un'espressione inquietante a causa dei denti gialli, a Blueno con la stran acconciatura. Chi è quello meglio realizzato?

Nel frattempo, nel manga di ONE PIECE abbiamo anche rivisto la CP0.