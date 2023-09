ONE PIECE: come è cresciuta la popolarità della serie dal 1997 a oggi

Definito il manga dei record per le vendite spropositate a livello mondiale, ONE PIECE di Eiichiro Oda è ormai in circolazione dal 1997 e nel corso di questi 25 anni la storia di Monkey D. Luffy e dei Mugiwara è diventata seguitissima, anche grazie alla trasposizione animata di Toei Animation, ma cosa continua a rendere così popolare la serie?

Prima di tutto è il senso dell’avventura che dalla prima pagina rimane il motore della storia, ancora incentrata sul viaggio attraverso i mari del mondo alla ricerca del grande tesoro di Gol D. Roger, lasciato dal Re dei Pirati in persona sull’isola di Laugh Tale. A questo va aggiunto il riuscito party di personaggi principali, molto diversi tra loro, competenti in diversi arti, cresciuti e diventati più maturi dopo il time-skip, e sempre molto uniti.

Il ritmo di pubblicazione è rimasto impressionante nel corso degli anni di pubblicazione su Weekly Shonen Jump, ed Eiichiro Oda è sempre riuscito ad aggiungere nuovi elementi, magari riguardanti i misteri del Nuovo Mondo ed espandendo la lore, capaci di mantenere l’interesse dei lettori attivo. Altro grande elemento, che continua ad avere un impatto non indifferente sulla popolarità della serie, è la qualità sempre crescente delle animazioni sia nella serie che nei film prodotti da Toei Animation.

Anche l’inserimento di nuovi personaggi, molti dei quali importanti, ha consentito alla serie di mantenere freschezza nella narrazione anche dopo più di 1000 capitoli, e a questo aggiungiamo anche la bella dose di colpi di scena che divertono molto Eiichiro Oda, come scoprire la realtà dietro il frutto Gom Gom ingerito dal protagonista solo al capitolo 1044.

Passando ad un altro nodo fondamentale della popolarità di ONE PIECE va sottolineato quanto la community internazionale abbia costantemente alimentato la voglia di scoprire di più proponendo teorie a volte risultate vere e altre volte smentite, ma non per questo meno interessanti. Infine, possiamo dire con dati alla mano che la serie live-action di ONE PIECE, disponibile su Netflix, ha dato un’altra grande spinta alla serie, anche grazie all’iniziativa Read Me ONE PIECE lanciata da Shueisha, grazie alla quale è possibile leggere i primi 12 volumi gratuitamente.

Cosa ne pensate della popolarità di ONE PIECE? Siete d’accordo con quanto detto? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.