ONE PIECE: come disegna Eiichiro Oda con la mano debole?

Saper disegnare con la mano debole non è semplice e tutti, almeno una volta, ci abbiamo provato per vedere il risultato. Nemmeno Eiichiro Oda, il creatore di ONE PIECE, può di certo vantarsi di riuscire a saper disegnare con entrambe le mani visti i tentativi mostrati ai lettori qualche tempo fa.

ONE PIECE sarà in pausa ancora per qualche settimana, tuttavia l'autore ha organizzato con Shueisha l'uscita di qualche curiosità per alleviare l'attesa ai milioni di fan che seguono settimanalmente le avventure dei Mugiwara. In realtà, il sensei rivela aneddoti e informazioni inedite sul suo capolavoro ad ogni uscita di un nuovo tankobon nell'apposita sezione degli SBS, l'angolo di botta e risposta tra il mangaka e i lettori.

In occasione del volume 19 e 21, ad esempio, il sensei in risposta a due utenti diversi realizzò il volto dei primi 6 componenti della ciurma di Cappello di Paglia con la sua mano debole, ovvero la sinistra. Il risultato ottenuto, che potete recuperare in calce alla notizia, mostra i personaggi con un aspetto deformato e privo di dettagli che dimostra le difficoltà di Oda nel disegnare con la mano sinistra.

E voi, invece, conoscevate questa difficoltà di Eiichiro Oda? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.