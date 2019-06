ONE PIECE, come disegna un'illustrazione Eichiro Oda?

Quando parliamo di mangaka di fama internazionale non possiamo non fare riferimento all'uomo che ha reso il suo mestiere un sogno per grandi e piccini. Stiamo parlando, ovviamente, di Eichiro Oda, il padre di ONE PIECE, nonché l'autore più celebre al mondo in ambito fumettistico.

Di certo, non sono solo le sue oltre 450 milioni di copie di ONE PIECE vendute in tutto il mondo a sancire il suo immenso impero a tema manga, ma anche sua indiscutibile genialità nel creare una storia coinvolgente e meravigliosa da seguire. Nonostante quella del sensei non sia un'opera del tutto esente da difetti, anzi, è innegabile la qualità artistica e narrativa che lo ha trascinato nell'Olimpo dei mangaka più famosi al mondo, un vero baluardo giapponese con ritmi lavorativi serrati e al limite dello spaventoso.

Proprio per questo motivo ci siamo sempre chiesti quali passaggi il maestro segua nel corso della realizzazione della sua arte, le sequenze che trasformino una bozza in un'illustrazione. A rispondere a questa domanda arriva in causa la rivista Weekly Shonen Jump, su cui è ancora attualmente serializzata sin dall'inizio della sua pubblicazione, che ci mostra nel suo ultimo numero proprio i singoli passaggi che Oda sensei effettua prima di completare un disegno. Tutte le sequenze le potete ammirare in calce all'articolo grazie al solito YonkouProduction che le ha diffuse in rete sui propri canali social.

Ne approfittiamo per ricordarvi che il manga di ONE PIECE questa settimana sarà in pausa, ma potete rendere meno dura la pillola da digerire grazie all'intervista di Tatsuya Nagamine, il regista per l'arco di Wano dell'adattamento animato dell'omonima opera, saga che si vocifera essere il vero salto di qualità di una serie televisiva colma di bassi. La TOEI Animation, dunque, pare stia facendo un lavoro sensazionale con i lavori di produzione, indice di una qualità mai vista prima nell'anime di ONE PIECE.

E voi, invece, cosa ne pensate delle sequenze con cui Eichiro Oda compie le sue illustrazioni?