ONE PIECE: come sono fatti i Frutti del Diavolo di Ener e Perona, le immagini ufficiali

Il mondo di ONE PIECE è estremamente vasto e il manga da solo non basta a contenere tutti i dettagli pensati da Eiichiro Oda. Per questo le SBS dei volumi sono così tanto attese e studiate. Tuttavia, l'opera può vantare anche di tanti altri prodotti dedicati, come databook e anche i ONE PIECE Magazine.

Si tratta, in sostanza, di riviste a cadenza irregolare completamente dedicate a ONE PIECE. Dal primo numero sono passati tanti anni, eppure ci sono sempre tante informazioni nuove da rivelare. Oltre le varie light novel, immagini uniche e inedite e approfondimenti sul franchise e sul merchandise, queste riviste regalano tanti dettagli sul mondo di ONE PIECE.

Uno di questi è incentrato sui Frutti del Diavolo, che sovente vengono proposti. Questi frutti hanno sempre forme molto particolari, mostrando una propria identità e facendo, talvolta, intuire il proprio potere. Nel numero 17 del ONE PIECE Magazine sono stati rivelati i Frutti del Diavolo di Ener e Perona. Il roboante dio del tuono di Skypiea ha un frutto giallo con riflessi chiari e tante escrescenze fulminanti. Invece, il Frutto del Diavolo di Perona somiglia molto a una sorta di casco di banane le cui punte hanno degli occhi e delle spirali, sempre con un colore giallo, ma più pallido, di fondo.

Si tratta di due Frutti del Diavolo disegnati proprio da Eiichiro Oda e sono quindi design ufficiali. Ve li aspettavate così? E voi, li mangereste? Ecco anche come è fatto il Frutto del Diavolo di Nico Robin, il Frutto Fior Fior.