One Piece: come funziona il Dawn Gatling? Tutto quello che sappiamo sulla tecnica di Rufy

L'introduzione del Gear 5 ha delineato uno spartiacque nelle logiche narrative di One Piece: non solo perché la trasformazione in Nika sottende un potenziale senza precedenti, ma soprattutto perché il futuro del manga, e degli scontri a cui prenderà parte Rufy, passerà dal perfezionamento della tecnica. Come osservato nel debutto del Dawn Gatling.

Dopo una serie di capitoli in cui il protagonista era stato parzialmente relegato ai margini della battaglia, per favorire l'aumento esponenziale del pericolo bellico sull'isola, ecco che il ritorno di Rufy nei meandri della battaglia è coinciso con l'utilizzo, da parte del pirata, di una mossa folgorante, su cui appare importante ragionare a fondo, sia per ciò che suggerisce in merito al potere del protagonista – e quindi per la delineazione di un'ipotetica scala dei valori tra i due schieramenti – sia per quel che il suo utilizzo ha già comportato nella narrazione.

Prima dell'avvento del Dawn Gatling, nessun personaggio era stato in grado di mettere in discussione il dominio di Saturn, quasi l'Astro fosse dotato di un potenziale talmente inarrivabile per gli avversari, da interrogare la possibilità stessa che i Mugiwara potessero uscire indenni dal confronto. Eppure il rinsavimento improvviso di Cappello di Paglia – con One Piece 1107 che potrebbe aver rivelato l'identità dell'alleato di Rufy – unito al debutto di una tecnica tanto inaspettata quanto dilaniante, ha aperto a scenari finora impossibili da immaginare, sia sull'esito del conflitto, sia sui margini di miglioramento a cui può andare incontro il protagonista una volta sublimato il potenziale della trasformazione in Nika.

Per quanto il Bajrang Gun e la White Star Gun (usate contro Kaido) sembrano riflettere l'apice del campionario di mosse di Rufy, dal momento che combinano i poteri iperbolici del Gear 5 con le due forme offensive dell'Haki - cioè quello dell'Armatura e del Re Conquistatore – nel momento stesso in cui il Dawn Gatling ha esordito nelle pagine del manga, la tecnica si è caricata di uno spessore senza reali precedenti, malgrado accorpi “solamente” la prima forma di Ambizione con l'imprevedibilità di Nika. E il motivo per cui la mossa è apparsa così egualmente efficace e sorprendente è da ritrovare in una diversa chiave di utilizzo dei poteri del Guerriero della Liberazione, che ha permesso a Rufy di estendere – e quindi potenziare - le caratteristiche del Gear 4 attraverso le abilità immaginifiche di cui innerva il corpo nel momento in cui si trasforma nel Dio del Sole.

Ciò che ha consentito al protagonista di scaraventare in aria un nemico formidabile come Saturn, e di coglierlo alla sprovvista, è stata proprio l'istantaneità con cui ha sovrapposto, mixandole, le tecniche dei due differenti “gear”: se nel quarto livello del Frutto Rufy tende a gonfiare energia nei muscoli per poi canalizzarla in un unico colpo, qui grazie ai poteri immaginifici di Nika ha fatto rifluire tutto lo strapotere del Gatling in una scarica improvvisa di pugni infusi di Haki, bypassando anche la tappa del “caricamento”. In questo modo la rottura di tutte le barriere fisiche su cui si fonda il Gear 5, permette a Rufy di canalizzare, in una stessa tecnica, tutte le caratteristiche che hanno contraddistinto i gear precedenti, portandole ad evoluzione.

E se lo sviluppo anticipato da Oda per il capitolo 1108 di One Piece riguarda, per l'appunto, un'ipotetica rivelazione sul Gear 5th, è chiaro che l'andamento del conflitto bellico su Egghead, oltre alle traiettorie su cui si modelleranno gli intrecci futuri della saga finale, non potranno che passare dal perfezionamento del potenziale di Nika. Che si caricherebbe, in questo modo, di una valenza ancora più simbolica, sia ai fini della narrazione, sia per quel che riguarda la mitologia stessa di One Piece.