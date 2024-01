ONE PIECE, come funziona quel potere dell'astro di saggezza Jaygarcia Saturn?

Il primo arco narrativo della saga conclusiva di ONE PIECE ha portato a grandi rivelazioni riguardanti alcuni dei personaggi più misteriosi e influenti delle acque del Nuovo Mondo. Dopo aver incontrato Vegapunk, e prima di scoprire di più sulla drammatica storia di Kuma, Jaygarcia Saturn ha dato prova di grandi abilità su Egghead.

Da qui in avanti attenzione ad eventuali spoiler sul capitolo 1104 di ONE PIECE, che ricordiamo essere disponibile sulla piattaforma MangaPlus.

Come uno dei cinque astri di saggezza, eminenti autorità che guidano il Governo Mondiale e rispondono unicamente al misterioso Im che siede sul trono vuoto di Marijoa, Saturn non è solo un’importante figura politica, ma anche un feroce combattente. Era prevedibile che gli astri fossero potenti, ma nessuno poteva immaginare una forma tanto mostruosa quanto forte dell’anziano Saturn, in grado di tramutarsi nell’ushi-oni, uno yokai della mitologia giapponese dall’inquietante aspetto di un ragno-bue.

Finora Saturn ha dimostrato una netta superiorità durante l’incidente di Egghead, riuscendo a mandare al tappeto molte persone, tra cui alcuni Mugiwara, semplicemente guardandoli, forse attraverso l’imposizione della sua Ambizione estremamente sviluppata. Solo Kuma, guidato dall’amore per la figlia Bonney, è riuscito a infliggere seri danni all’astro di saggezza, arrivando persino a fargli perdere il braccio sinistro.

Dopo aver volato per diversi metri, ed essersi scontrato con vari edifici, Saturn si rialza come se non fosse successo nulla, e di fronte ai volti stupiti dei presenti, rigenera in maniera estremamente rapida il suo braccio. Non è chiaro se tale capacità derivi dal risveglio del potenziale del frutto del diavolo, o se sia stato Im a donargli un potere demoniaco del genere, ma è sicuramente un’abilità fuori dal comune, che potrebbe creare molti problemi a Kuma e ai Mugiwara, ormai coinvolti nel confronto e probabilmente decisi a lottare per Bonney e il loro amico.

Nonostante queste incertezze, però, lo scontro con Kuma ha rivelato un dettaglio fondamentale: per ferire Saturn bisogna infondere l’ambizione del re conquistatore nei propri colpi. Prima di lasciarci, ecco un rilassante cosplay di Nami, Sanji e Nico Robin. Diteci le vostre opinioni sull’abilità rigenerativa di Saturn nei commenti.