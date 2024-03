One Piece: come funziona il potere dell'immaginazione di Nika?

Per interpretare il Gear 5 si potrebbe partire dai poteri immaginifici su cui si fonda tale forma, proprio perché, agli occhi del protagonista di One Piece, tutto ciò che entra nel reame dell'immaginazione, può diventare realtà. E dal momento che la cornice in cui si muove il potenziale di Nika è così apertamente elusiva, occorre indagarla nel dettaglio.

Il risveglio dei poteri di Nika, materializzatisi durante il (lungo) confronto con Kaido su Wano, ha determinato uno spartiacque radicale all'interno del manga, sia dal punto di vista strettamente narrativo, sia per ciò che riguarda i linguaggi con cui Eiichiro Oda avrebbe da quel momento in poi codificato le sequenze di combattimento di Rufy, oltre alle rivelazioni che tale trasformazione ha sotteso per il futuro del protagonista. Del resto, come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo la possibilità che Joy Boy fosse l'unico possessore del Frutto Nika in One Piece, l'assunzione da parte di Cappello di Paglia della configurazione da “Guerriero della Liberazione” ha da un lato posto il pirata (e quindi il suo destino) in piena continuità con le traiettorie storiche del leggendario liberatore, e dall'altro ha decretato un rovesciamento semantico di tutto ciò che sapevamo sul protagonista, e sul Frutto (al tempo chiamato Gomu Gomu) su cui ha sempre costruito la propria identità.

E proprio l'immaginazione sembra essere la matrice attraverso cui rileggere la natura intrinseca del pirata, oltre al suo (vasto e indecifrabile) campionario di mosse. Grazie ai poteri immaginifici del Hito Hito no mi: modello Nika (uno Zoan Mitologico, secondo la classificazione tripartita di cui abbiamo parlato nell'analisi di tutte le tipologie di Frutti del Diavolo viste in One Piece) Rufy è in grado di approcciarsi alla realtà senza i vincoli fenomenici a cui tutti gli individui – umani e non – devono sottostare: al punto che ogni suo colpo, dalla Bajrang Gun alla White Star Gun fino ad arrivare al Dawn Cymbals, è mutuato a partire da un'idea di libertà assoluta, che gli consente di piegare l'ambiente circostante, nonché tutti i corpi che vi si muovono all'interno, alle logiche tipiche del (suo) pensiero.

È in questo modo che Rufy, non appena assume le fattezze di Nika, può trascendere le leggi naturali, e tramutare l'impossibile in realtà. E grazie alla totale assenza di vincoli, Oda non solo può portare il suo personaggio a rendere materiali le idee che attraversano la dimensione immaginativa del pirata, ma può dare vita, di conseguenza, a sequenze di combattimento sviluppate secondo logiche completamente innovative, inedite, di cui non esistono reali eguali nel restante corpus narrativo del manga, proprio perché i poteri del Guerriero della Liberazione nascono dalla capacità di Rufy di prefigurarsi anticipatamente le azioni in cui profondersi, anche quelle più assurde ed improbabili. Al fine di restituire il sorriso a chi vive da tempi immemori in schiavitù.

Se il primo sketch di Nika ha rivelato in One Piece la natura libertaria del Gear 5, molto lo dobbiamo a questa contiguità (fisica, ideologica) tra Joy Boy e colui che ne rappresenta l'incarnazione moderna, ovvero Rufy. La forma definitiva dell'eroe, vale a dire quella del guerriero sorridente capace di sovvertire la realtà a partire dalle sole logiche del pensiero, è da intendere come il riflesso della volontà di Nika di restituire la libertà a tutti coloro che hanno vissuto – e continuano a vivere – sotto lo scalco diabolico del Governo Mondiale. Un sogno, questo, apparentemente “impossibile”, ma che alla luce dei poteri immaginifici del Gear 5 perde di qualsiasi connotazione utopica: per diventare reale.