ONE PIECE: come il Gear 5 di Rufy ha reso omaggio ai toon occidentali

In ONE PIECE 1076 avrà fine lo scontro tra Rufy e Kaido e ciò vuol dire che almeno per un po' di tempo gli spettatori non avranno più modo di ammirare le prodezze dell'ultima trasformazione di Cappello di Paglia. Ma in che modo il Gear 5th di Rufy ha reso omaggio ai toon occidentali?

Dopo aver dato vita al Gear 5th, l'autore Eiichiro Oda non ha avuto paura di mettere in chiaro la propria fonte d'ispirazione. La nuova forma di Rufy è un chiaro omaggio ai toon occidentali e in particolar modo a Tom & Jerry. Ma voi siete riusciti a cogliere tutte le reference nascoste nell'anime?

A partire dall'episodio 1071 di ONE PIECE Rufy ha modo di accedere alla Toon Force, un potere che lo rende come un protagonista dei cartoni animati di Hanna-Barbera degli anni '50. Da quel punto ONE PIECE sembra diventare Tom & Jerry, sia dal punto di vista tecnico che da quello sonoro. Ecco come TOEI Animation si è rifatti ai vecchi cartoon occidentali.

Una delle caratteristiche distintive dei cartoni animati occidentali, sin dagli anni '20, è l'esasperazione delle mimiche facciali. Piuttosto che puntare al realismo delle scene, come invece prevalentemente accade oggi, nei toon i movimenti dei personaggi vengono stilizzati ed esagerati, con arti e corpi che si allungano e si muovono in modi del tutto innaturali. In ONE PIECE 1071 e 1072 vengono sfruttate tutte queste meccaniche e vediamo infatti Rufy roteare braccia e gambe per sferrare colpi o correre, oppure soffiare sul pollice per gonfiare il suo corpo, o ancora far uscire gli occhi dalle orbite in segno di stupore.

A rinforzare il concetto ci pensa l'uso dei suoni. L'intera battaglia tra Rufy e Kaido sfrutta alcuni degli effetti sonori più riconoscibili dei cartoni animati occidentali del passato. Ciò include ad esempio il suono che emette Rufy quando molleggia su sé stesso. Il debutto del Gear 5th resterà una pietra miliare nella storia dell'animazione giapponese e al tempo stesso un amorevole tributo ai cartoni che hanno permesso al medium di espandersi.