ONE PIECE, come l'incidente di God Valley ha avuto inizio

Lasciati da parte i Mugiwara, alle prese con la minaccia di Saint Jaygarcia Saturn, in ONE PIECE 1095 ha avuto inizio il racconto su Bartholomew Kuma. Eiichiro Oda ci ha svelato le origini del personaggio, la stirpe maledetta da cui discende e il primo incontro con Ivankov. L'incidente di God Valley può avere inizio in ONE PIECE 1096.

Il capitolo intitolato 'Kumachi', termine di cui scopriremo il significato nelle pagine scritte da Oda, comincia con una mini spiegazione sull'hunting game che i Draghi Celesti terranno a God Valley. Nell'isola sono stati raccolti 100 mila schiavi, 150 considerati prede rare e 13 prede speciali. Il numero di predatori nobili è di 200, di cui il principale papabile alla vittoria è Saint Figarland Garling, colui che per l'appunto otterrà il titolo di campione di God Valley. L'isola di God Valley è meta però sia dei Pirati di Rocks, che quelli di Roger alle loro calcagna. A sua volta, Garp si precipiterà sull'isola per seguire il suo rivale giurato.

Nessuno schiavo si è mai salvato dal torneo dei Draghi Celesti, ma Ivankov incita alla libertà e alla ribellione gli abitanti di God Valley. Liberatosi dalle manette che lo imprigionavano, intende rubare due dei frutti premio del torneo. L'uno è il Frutto Pad-pad, mentre l'altro è il frutto mitologico del drago azzurro.

Con l'esplosione dell'incidente di God Valley in ONE PIECE 1096, di cui però possiamo osservare solo i protagonisti e non gli avvenimenti, Kuma e Ivankov riescono nel loro piano. Se però Big Mom impedisce a Ivankov di mangiare il frutto che verrà poi dato a Kaido, Kuma riesce a cibarsi del Pad-pad.

Il capitolo lascia poi God Valley per tornare al Regno di Sorbet, dove scopriamo che Kuma è riuscito a salvare 500 schiavi, tra cui Ivankov e Ginny. Se Ivankov decide però di mettersi in viaggio per godersi la libertà ritrovata, sua sorella resterà al fianco di Kumachi per vivere una vita felice al suo fianco.