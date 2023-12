One Piece: come il Governo Mondiale ha distrutto la natura antimilitarista dei Pacifista

Tra le armi di distruzione di massa più formidabili, temibili e disumane che Oda abbia mai introdotto nell'universo di One Piece, figurano indubbiamente i Pacifista. Su Egghead siamo venuti a conoscenza della loro origine, ma nei piani iniziali del Governo Mondiale tali strumenti dovevano servire uno scopo diverso, più distensivo e meno diabolico.

Insieme alle nefaste origini legate al sacrificio di Kuma, il capitolo 1099 di One Piece ha rivelato il significato dietro al termine Pacifista, un sostantivo che già di per sé suggerisce l'inversione di rotta che questi strumenti/robot hanno conosciuto nel corso della loro storia di soprusi. Il dottor Vegapunk, modulando questi esseri cibernetici sulle straordinarie proprietà fisiche di Orso, riteneva infatti che le sue creazioni potessero essere un veicolo di pace, un mezzo per tutelare l'incolumità degli innocenti dalle vessazioni dei pirati, senza che i marines rischiassero le proprie vite nelle rivolte o nelle sollevazioni popolari che esplodevano di volta in volta nel mondo.

Ma nel momento in cui Oda li introduce per la prima volta, l'immagine che i Pacifista riflettono non è di certo lontana da quella di un arma di distruzione di massa. Sedando nel sangue il caos (politico, sociale, sistemico) creato inconsapevolmente da Rufy sull'Arcipelago Sabaody, i robot nati dalla mente di Vegapunk tradiscono sin da subito gli ideali “pacifisti” con cui sono stati creati. Quello su Sabaody era per un esperimento, un modo da parte del Governo Mondiale di testare sui pirati (ma anche sui cittadini) l'ultimo prodotto dell'ingegneria bellica governativa. Un test dal grande successo industriale, che avrebbe condotto da quel momento in poi alla deriva terroristica di queste strumentazioni.

È proprio su Egghead, cioè sull'isola dove nasce l'ideale antimilitarista dei robot, che Oda (non a caso) ci introduce una versione ancora più diabolica di tali esseri cibernetici. Il segreto dei nuovi Pacifista in One Piece, noti come Seraphim, è da individuare in un potenziale se vogliamo ancora più disumano, per come si serve delle abilità (e delle fisicità) dei membri della Flotta dei Sette a fini sovversivi. Un dato che segna non solo il tradimento di ogni ideale pacifista, ma che suggerisce la vera natura del Governo Mondiale: controllare attraverso il terrore.