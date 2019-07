ONE PIECE: ecco come Monkey D. Rufy è stato introdotto al Reverie

La serie animata tratta dall'opera di Eiichiro Oda, ONE PIECE, sta finalmente per raggiungere il prossimo e attesissimo arco narrativo di Wanokuni, che abbiamo scoperto presenterà combattimenti simili a quelli di Dragon Ball, mentre la ciurma di Cappello di Paglia cerca di riunirsi dopo il salto temporale.

I pirati si sono trovati così costretti a combattere nei pericolosi mari che circondano la nazione isolata. Tra un pugno di gomma e l'altro, la banda è così venuta a conoscenza di interessanti dettagli riguardo il Reverie, che potrebbero avere diverse implicazioni nella nazione di Wano.

Per chi non dovesse saperlo, il Reverie è un consiglio formato dai governanti di cinquanta nazioni scelte tra le centosettanta appartenenti al Governo Mondiale, che ogni quattro anni si riuniscono a Marijoa per la durata di sette giorni per discutere di questioni che potrebbero interessare il mondo. Abbiamo potuto scoprire di più sul Reverie seguendo la storia di Shirahoshi.

Shirahoshi è una sirena ed è la più giovane dei figli di Nettuno. Inoltre, all'insaputa della maggior parte del mondo, è l'attuale forma di Poseidon. Questo la ovviamente resa un bersaglio per coloro che conoscevano il segreto, compresi alcuni dei partecipanti al Reverie. Fortunatamente, Shirahoshi è riuscita a fuggire.

Ed è così che Monkey D. Rufy entra a conoscenza dei fatti di Reverie attraverso un giornale.

Infine, vi ricordiamo che le SBS del numero 93 di ONE PIECE hanno approfondito i personaggi di Kaido e Barbabianca.