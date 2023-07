ONE PIECE, come sarebbe Nami nella vita vera secondo una AI

Ci sono numerosi personaggi in ONE PIECE, ma in pochi sono amati come i protagonisti principali della serie, coloro che compongono la ciurma dei pirati di cappello di paglia. C'è il capitano, Rufy, il main character di tutto il manga. A seguire poi ci sono una serie di elementi, ognuno con il proprio carattere e ruolo ma tutti importanti.

Nami è uno dei personaggi più amati e iconici di ONE PIECE, introdotta nella serie fin dalle battute iniziali, in maniera rocambolesca e inusuale. È una navigatrice di talento e una ladra abile, ma Nami è cresciuta sotto il giogo malefico di Arlong, capitano di una ciurma di uomini pesce, e sogna di disegnare una mappa completa del mondo. La sua vita prende una svolta drammatica quando incontra Rufy e la sua ciurma, riuscendosi a liberare dall'incubo di sempre.

E così, saga dopo saga, i fan di ONE PIECE hanno provato sempre più simpatia per Nami. Quindi, nel corso del tempo, la voglia di vederla all'opera è stata sempre più grande, ma anche di capire come sarebbe stata nella vita vera. I cosplay di Nami post e pre timeskip sono un'infinità, ma in rete non si trovano solo quelli, in particolar modo con la nuova deriva AI. E infatti, Mysmartarts, una pagina Instagram che unisce illustrazioni e intelligenza artificiale, ha immaginato Nami nella vita vera secondo la AI.

La piratessa si presenta in forma smagliante con un fisico che ricorda molto la controparte disegnata da Eiichiro Oda. Anche i colori, tra capelli e pelle, è identico a quella della versione su carta o animata. Ovviamente al momento tutti hanno in mente Emily Rudd come Nami, ma cosa ne pensate di questa versione?