ONE PIECE: come sarà Nico Robin a 40 e 60 anni? Bella o brutta nei disegni di Oda

Questi giorni sono molto caldi sul fronte ONE PIECE. Oltre la classica produzione di capitoli settimanali che vengono via via pubblicati sulla rivista Weekly Shonen Jump, Eiichiro Oda e la Shueisha hanno preparato una massa di uscite nelle fumetterie giapponesi tra volume 100 del manga, databook Vivre Card e ONE PIECE Magazine.

Un ammontare di pagine che ci hanno dato nuove informazioni sul mondo di ONE PIECE, approfondendo personaggi come King oppure il gruppo dei Tobi Roppo con le loro taglie ed età. Nelle SBS del volume 100 di ONE PIECE c'è però spazio anche per i classici angolini di curiosità del mangaka. Negli ultimi volumi, Oda si sta divertendo nel disegnare i suoi personaggi a 40 e 60 anni in due versioni, una se hanno raggiunto il loro sogno e una se hanno dovuto accettare un fallimento.

Nel volume 100 è il turno di Nico Robin mostrarsi in queste due versioni e in basso abbiamo l'immagine di riferimento. Nico Robin che ha raggiunto il suo obiettivo rimane bella, con un'aura di gioventù anche in età più avanzate, affabile e curiosa. In basso troviamo invece la Nico Robin a 40 e 60 anni brutta e invecchiata, con i capelli ingrigiti e lo sguardo cattivo e approfittatore. Quale delle due versioni vedremo al termine di ONE PIECE?