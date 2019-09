ONE PIECE, ecco come Oda ha disegnato la copertina del volume 94!

C'è qualcosa di magico, ultimamente, nel capolavoro di Eichiro Oda. Gli ultimi capitoli di ONE PIECE sono sconvolgenti, una serie di colpi di scena e rivelazioni da lasciare i lettori senza fiato. Il numero di questa settimana, infatti, è tra i migliori episodi degli ultimi anni, confermando la Saga di Wano come la più promettente del franchise.

Dopo aver visto all'opera la Flotta dei Sette, ONE PIECE torna con un nuovo numero questa settimana, anticipando tramite gli spoiler uno dei capitoli più esplosivi dell'intero manga. Già dalle prime ore di questa mattina, infatti, il web si era infiammato a seguito dei rumors trapelati dal leaker YonkouProduction, che aveva avvertito il proprio pubblico della grandiosità del nuovo numero dell'opera di Eichiro Oda.

In ogni caso, oltre agli spoiler del nuovo capitolo, trapela in rete anche un video particolare, dedicato al 94° volume del manga. In particolare, la clip riassume l'intera realizzazione della copertina, partendo dalla bozza fino al colore della tavola. In questo modo è possibile assistere alla mano di Oda mentre disegna in digitale, lo strumento prediletto dagli autori nell'ultimo periodo per semplificare le correzioni. Il breve video in questione, di circa 45 secondi, lo abbiamo condiviso per voi in calce alla notizia, dove potete apprezzare i singoli passaggi e la dura realizzazione di una pagina a colori.

E voi, invece, cosa ne pensate del volume 94 di ONE PIECE, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!