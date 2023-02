ONE PIECE: ecco come Oda ha disegnato la nuova pagina a colori

Da ormai un po' di tempo a questa parte, Eiichiro Oda e la casa editrice Shueisha hanno iniziato a mostrare ai lettori qualche sfumatura in più di ONE PIECE come alcune delle fasi che precedono il disegno finale. Saltuariamente, infatti, i canali ufficiali del manga rilasciano anche tutto il processo creativo dietro le ultime tavole a colori.

Se nelle ultime ore hanno fatto parlare di sé il design dei frutti del diavolo di Boa Hancock e Lucci, che vi consigliamo caldamente di recuperare insieme alle nostre teorie sul capitolo 1077 di ONE PIECE, sempre recentemente è trapelata una clip che illustra passaggio per passaggio la creazione dell'ultima pagina a colori.

In calce alla notizia, dunque, potete dare un'occhiata ad un video della durata di circa un minuto in cui vediamo Eiichiro Oda alle prese con la tavola a colori dalle fasi iniziali, dunque dello sketch preparatorio, a quello dell'effettivo disegno con tanto di colorizing.

Interessante notare come le scelte del sensei cambino durante tutto il processo creativo, ma lasciamo a voi, nell'apposito box dedicato ai commenti in fondo alla pagina, la possibilità di dirci le vostre impressioni a riguardo. Prima di salutarvi, avete dato un'occhiata a questo aneddoto sul primo editor di Oda?