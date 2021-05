ONE PIECE: ecco come Oda aveva inizialmente immaginato il personaggio di Kiku

L'arco narrativo ambientato nel Paese di Wa rappresenta ormai una delle avventure più importanti, intricate, e dense di dettagli dell'intera epopea piratesca ONE PIECE, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione di numerosi personaggi mai apparsi prima, come il leggendario Kozuki Oden, e i suoi fedeli Nove Foderi Rossi.

Il gruppo di samurai guidato da Kin'emon è costituito da abilissimi combattenti, pronti ad andare in prima linea e sacrificarsi per il futuro del paese e per coronare il sogno del loro amato signore Oden. Tra loro vi è anche Kikunojo, un uomo dall'aspetto androgino, che è stato estremamente paziente, avendo atteso il momento giusto nel corso degli anni per cercare di estirpare la tirannia imposta da Orochi, e reclamare quel territorio in nome di Oden.

Fortunatamente l'arrivo dei Mugiwara nella terra di Wano ha riacceso la speranza nei cuori dei cittadini di Wano, dando il via all'intensa battaglia che si sta ancora svolgendo sia tra le strade che tra i cieli di Onigashima. In preparazione all'attuale saga il maestro Oda aveva accumulato materiale e bozzetti riguardante i nuovi personaggi, e di recente l'utente @newworldartur ha condiviso su Twitter i disegni preparatori dedicati proprio al personaggio di Kikunojo, che potete vedere nel post in fondo alla pagina.

Non è chiaro se sin dall'inizio il mangaka avesse pensato a lui come un membro dei Nove Foderi Rossi, o sia partito effettivamente da Kiku, l'identità scelta da Kikunojo per lavorare alla locanda di Okobore come cameriera. Ricordiamo che la Raid Suit avrebbe migliorato un tratto di Sanji secondo Oda, e vi lasciamo ai personaggi meno votati per la classifica della popolarità.