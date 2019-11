ONE PIECE: come Oden ha formato la sua brigata personale di samurai?

Il manga di One Piece continua la sua cavalcata per giungere alla tanta attesa e agognata battaglia finale tra Kaido e i suoi alleati e le forze ribelli che vogliono liberare l'intera isola di Wano. Nel frattempo, capitolo dopo capitolo, Oda ci sta mostrando, un tassello alla volta, la storia e il passato del paese dei samurai.

E mentre inaspettatamente, o forse no, One Piece dopo anni viene superato nel numero di vendite conseguite nel 2019 da Demon Slayer, Oda, a tessa bassa, continua nella realizzazione della sua opera per portare la sua fatica finalmente a compimento. È vero che ancora dovrebbero mancare cinque anni alla conclusione, ma considerando quanti ne sono passati da quando è iniziato, questi ultimi sembrano una barzelletta.

Nei capitoli precedenti abbiamo visto il focus spostarsi nel passato, sul personaggio storico di Oden, un samurai che ha influenzato, con le sue gesta, sensibilmente il futuro e il presente del paese di Wa. La storia di quest'uomo è stata una storia di sofferenze, trionfi e realizzazioni. Esiliato dalla sua città, decide di mettersi in viaggio per il suo paese. Tale avventura lo porterà anche lontano dalla sua isola, a viaggiare con pirati del calibro di Barba Bianca e Gol D. Roger, fino a giungere nuovamente nel suo paese e divenire, addirittura, Daimyo della città di Kuri.

L'ultimo capitolo uscito ci mostra tutto il carisma di cui dispone Oden. Ci fa vedere come, durante la sua odissea lui riesca a influenzare e lasciare un segno in tutte le persone che lo incontrano.

La storia parte quando lui mentre è in viaggio incontra una coppia di ibridi animali-umani che, giunti all'isola in cerca di avventure, per loro sfortuna tutto ciò che trovano è solo disperazione e pericolo. Disprezzati ed etichettati come mostri dagli abitanti del paese di Wa, i due Visoni vengono salvati da Oden che non solo li aiuta, ma rimprovera anche i suoi connazionali per l'atteggiamento dimostrato.

In questa occasione i Visioni decidono di unirsi al samurai, cosa che col procedere dell'avventura diverrà una costante. Infatti, ovunque Oden va, riesce ad attirare l'attenzione e la simpatia delle persone, molte delle quali decidono di seguirlo come sottoposti. Sottoposti che poi diverranno i suoi personali e fedeli samurai. Ma ciò come avviene?

In un periodo della sua storia, Oden presta dei soldi a Orochi con la speranza di aiutarlo e questo spinge i suoi allora sottoposti, per lo più ladruncoli, a compiere una rapina all'erario per racimolare un po' di soldi da inserire nei fondi del loro signore. Scoperti da Yasuie, però, quest'ultimo che aveva già incontrato Oden e aveva un debole per lui, non solo non li punisce ma fornisce loro più soldi ancora per pagarsi un istruzione e comprarsi vestiti nuovi così da non rovinare la reputazione di Oden. Proprio questo gesto spinge i servitori di Oden a proseguire sulla strada dell'onore, divenendo così, da semplici sottoposti a samurai personali e fedeli del futuro Daimyo di Kuri. Anche se Oden inizialmente è un po' sorpreso per il cambiamento, successivamente riconosce le loro buone intenzioni e gli accetta, formando la sua brigata personale.

Sicuramente con il proseguo della storia, scopriremo ancora più dettagli su questo personaggio di certo molto interessante.

Cosa pensate della storia che ha portato il gruppo sotto Oden a divenire, partendo come ex ladri e viaggiatori, samurai della sua brigata personale? Fatecelo sapere sotto nei commenti.