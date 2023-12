ONE PIECE, come potrebbero sconfiggere Jaygarcia Saturn? C'è un modo

C'è poco da girarci attorno: Jaygarcia Saturn è uno dei personaggi più forti di tutto ONE PIECE e la sua presenza sull'isola di Egghead mette a rischio tutta la ciurma di Luffy. Ma c'è un modo in cui potrebbero sconfiggere il villain.

Siamo abbastanza sicuri nel dire che ora come ora nemmeno Luffy potrebbe sconfiggere Jaygarcia Saturn, uno dei Cinque Astri di Saggezza di ONE PIECE. A meno che Eiichiro Oda non li abbia resi meno potenti di quello che ci immaginiamo, sarà davvero tosta avere la meglio su di loro, e la ciurma di Cappello di Paglia non sembra ancora abbastanza forte.

E quindi come farebbero i protagonisti del manga a fuggire o sopravvivere al suo arrivo su Egghead? Un modo ci sarebbe, e l'abbiamo anche già visto: la bolla dei ricordi di Orso Bartholomew. Tramite il flashback e le parole di Vegapunk a Bonney sappiamo che quella bolla contiene non solo i ricordi di Orso ma il dolore che ha tolto e che in qualche maniera dovrà essere "restituito". Lo stesso scienziato avverte Bonney di non toccare la bolla a forma di zampa d'orso perché potrebbe ucciderla.

Jaygarcia Saturn è troppo forte al momento, probabilmente per tutti. Ma lo è anche per quella bolla di Orso? La ciurma potrebbe usarla assieme a Vegapunk e Bonney per colpire l'Astro di Saggezza e causarne molto probabilmente la morte, elemento che sarebbe anche in linea con la storia raccontata, visto che Saturn è direttamente responsabile del tragico destino toccato al padre di Bonney.

Così Orso avrebbe la sua giusta vendetta e ci si potrebbe liberare di un personaggio potentissimo senza doverlo sconfiggere con la forza. Vi raccontavamo anche le leggende giapponesi dietro a Jaygarcia Saturn.

E secondo voi potrebbe davvero andare così? Riusciranno a sconfiggere Saturn? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alle teorie e all'uscita del capitolo 1101 di ONE PIECE.