ONE PIECE: ecco come potrebbero diventare Tama e Momonsuke una volta cresciuti!

L'arco narrativo di Wano si sta confermando, almeno fino ad oggi, uno dei più riusciti dell'intera serie di ONE PIECE. Oltre a riportare in auge alcuni dei pirati preferiti dai fan infatti, l'isola dove si stanno svolgendo le avventure della ciurma di Rufy si sta confermando piena di pericoli e di nuovi, iconici personaggi.

A tal proposito, un utente Reddit chiamato Rapondaeoct ha deciso di condividere sui social una fan art dedicata ai due ragazzini introdotti nella nuova saga: Tama e Momonosuke. Il disegno, visibile in calce all'articolo, immagina come potrebbero diventare i due personaggi vent'anni dopo gli attuali avvenimenti, conservando pienamente lo spirito dei due.

Tama (O-Tama nell'originale) è una bambina che, dopo essere stata rapita da due sottoposti di Kaido, finisce per incontrare Rufy su una spiaggia. Intelligente e generosa, la ragazzina sviluppa da subito un bel rapporto con Cappello di Paglia anche per via del legame che questa condivide con il fratello Ace, il pirata che tempo prima promise di liberare l'isola.

Momosuke d'altra parte è un ragazzino il cui aspetto corrisponde in tutto e per tutto allo stereotipo dei samurai giapponesi. Dopo aver ingerito il frutto del diavolo artificiale di Vegapunk, è diventato capace di trasformarsi in un piccolo drago cinese di volare.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'artwork? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che questa settimana andrà in onda Romance Dawn, l'episodio speciale che sostituirà la puntata 907.