ONE PIECE: come reagirà Rufy alla nuova devastante notizia?

Di notizie dal mondo di ONE PIECE ne arrivano tante, anche se Monkey D. Rufy non è di certo il tipo da occuparsene. Infatti, delega molto spesso alla sua ciurma, in particolar modo a Nico Robin che rimane sempre informata sugli ultimi eventi, di raccogliere le informazioni utili per il suo viaggio. E ovviamente adesso ha altro di cui occuparsi.

L'assedio a Egghead visto in ONE PIECE 1088 ha finalmente inizio, con la marina che è arrivata ai margini dell'isola, preparandosi quindi a sbarcare e a dare battaglia in una grande guerra che vedrà Vegapunk e i Mugiwara contro il Governo Mondiale, un ammiraglio, un folto gruppo di marine e anche uno dei Cinque Astri di Saggezza. Un vero e proprio esercito all'apparenza indomabile.

Quando tutto questo finirà, tuttavia, Rufy verrà a sapere di cosa è successo nel mondo in quei giorni. E proprio in questo periodo, c'è stata la battaglia di Hachinosu che ha permesso il salvataggio del giovane Koby e degli altri carcerati dell'isola di Barbanera, ma tutto a discapito di un singolo personaggio: Monkey D. Garp.

Come reagirà Rufy sapendo che Garp è forse morto sull'isola di Barbanera? Il protagonista di ONE PIECE prova già molto odio verso l'altro imperatore, essendo stato quest'ultimo a catturare Ace e a portarlo quindi sul patibolo. Non è detto che Garp sia morto, tuttavia la situazione non è rosea per lui e difficilmente Rufy la prenderà bene. Questo evento causerà un'ulteriore spaccatura tra i due e alimenterà la voglia di Rufy di battere Barbanera in quello che potrebbe essere uno dei duelli finali di ONE PIECE.

Quindi, nonostante il suo carattere, Rufy sarà preoccupato per il nonno e arrabbiato con Barbanera, andrà ad attaccarlo subito?