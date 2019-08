ONE PIECE, come hanno reagito i fan all'incontro fra Rufy e Zoro?

Gli appassionati del titolo, tuttavia, non si sono lasciati mancare nulla, soprattutto il proprio entusiasmo nel vedere il loro reincontro animato con molta attenzione. Tanti sentimenti, manifestati in rete con grande passione, di cui alcuni commenti ve li abbiamo proposti in calce a questa notizia. Ne approfittiamo per ricordarvi, inoltre, che potete trovare un assaggio dei prossimi episodi con il titolo delle puntate in arrivo , che anticipano un epico scontro con Rufy protagonista .

Nagamine sta riprendendo con molta fedeltà le vicende del manga , trasformando il suo adattamento animato in un gioiellino sia a livello artistico che narrativo. Per chi non ricordasse, infatti, Rufy e Zoro non si vedevano da davvero tanto tempo , ben 120 capitoli nel manga (circa tre anni di pubblicazione su rivista) e altrettante puntate, quando correva l'allora febbraio 2017. Finalmente, dunque, i due pirati hanno avuto occasione di potersi salutare, nonostante all'interno del manga la loro assenza sia durata unicamente un paio di giorni, ironizzando sul tempo trascorso tra realtà e finzione.

Ebbene sì, dopo anni Rufy e Zoro si sono ritrovati nell'ultimo episodio di ONE PIECE , andato in onda negli ultimi giorni. Infatti, è passato davvero tanto tempo dall'ultima volta che i due pirati hanno avuto occasione di rivedersi, suscitando grande commozione per gli appassionati dell'opera.

