ONE PIECE: come hanno reagito i fan a uno dei migliori capitoli della saga di Wano?

In rete, anche a questa uscita, i fan si sono sbizzarriti, manifestando le proprie impressioni a caldo in merito all'emozionante capitolo. A tal proposito, ne abbiamo approfittato per allegarvi in calce alla notizia alcuni delle reazioni più intense ed emozionanti degli appassionati alla lettura del capitolo 972 di ONE PIECE .

La pausa di ONE PIECE di questa settimana , già prevista qualche giorno fa da Manga Plus , causata da un'influenza improvvisa del sensei, non ha fermato i fan dal continuare a commentare il capitolo 972 . La commovente dipartita di Oden , che ha abbandonato il palco all'insegna dell'epicità, ha chiuso il flashback riportando finalmente gli avvenimenti al presente. La parentesi del legittimo erede del clan Kozuki ha rivelato interessanti novità in merito ai personaggi principali dell'opera, passando persino per Barbabianca e lo stesso Roger .

I segreti del Paese di Wa sono riusciti a far breccia nel cuore dei milioni di appassionati di ONE PIECE , rivelando storie e curiosità in grado di commuovere ed emozionare anche i lettori più restii. L'ultimo capitolo, in particolare, ha colpito duramente la community legata al capolavoro di Eiichiro Oda.

