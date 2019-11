ONE PIECE: come si realizza un action figure in legno? Ecco la maestosa procedura

Il mondo di ONE PIECE è estremamente variegato di personaggi carismatici e ambientazioni mozzafiato, complice l'immaginario artistico di un visionario autore come Eichiro Oda. Anche per questo motivo, risultano estremamente piacevoli le centinaia di action figure a tema piratesco che quotidianamente colmano gli scaffali dei negozi.

Ma vi siete mai chiesti come viene realizzata un action figure in legno? Il canale woodart_Vietnam ha provato a soddisfare la curiosità degli appassionati, mostrando in un fantastico video l'insieme dei processi che, partendo da un semplice blocco di legno, portano all'epico risultato finale che potete ammirare nell'immagine di apertura.

Dal video in questione, infatti, è possibile notare la meticolosità di un lavoro tutt'altro che semplice, dove il minimo errore potrebbe compromettere l'intera realizzazione del modellino. Un risultato incredibile, curato sin nei minimi particolari che ha stupito gli appassionati che desideravano scoprire la maniacale cura necessaria per intagliare il legno. Ma a proposito di Rufy, avete visto la statua a grandezza naturale del protagonista di ONE PIECE realizzata in occasione della Jump Festa 2020?

E voi, invece, cosa ne pensate dei processi che seguono la creazione di un action figure in legno, ve li aspettavate? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposto riquadro qua sotto. Ne approfittiamo, infine, per rimandarvi al nostro speciale su ONE PIECE, dove ripercorriamo i 20 migliori momenti del franchise.