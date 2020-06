ONE PIECE: come è stata realizzata l'ultima color? Un video di Eiichiro Oda ce lo mostra

Grazie a Twitter alcuni mangaka hanno deciso di entrare in contatto con i propri fan. Con questo non solo vengono condivise informazioni e pareri dell'autore ma spesso anche disegni inediti oppure dei dietro le quinte interessanti. Anche l'autore di ONE PIECE, Eiichiro Oda, spesso si dedica nel condividere alcuni video.

Sulla pagina ufficiale Twitter di ONE PIECE, l'editor ha condiviso il video dove Eiichiro Oda prepara la pagina a colori d'apertura di ONE PIECE capitolo 981, ovvero quello che è stato pubblicato in inglese su MangaPlus domenica 7 giugno. Qui abbiamo visto Sanji fare da DJ mentre di fronte alla console ci sono alcuni dei personaggi della ciurma di Cappello di Paglia.

Ma come è stata realizzata quest'immagine? Nel video che potete vedere in basso vengono mostrate tutte le fasi della creazione. Oda si è innanzitutto dedicato nel dare delle linee guida per il posizionamento degli elementi e dei personaggi, per poi iniziare a gettare alcune linee. Si vede chiaramente che nelle prime fasi della bozza non c'era Sanji alla postazione bensì Rufy. Una volta scelto il set up e disegnato nel dettaglio tutti i personaggi coinvolti, è passato all'inserimento dei colori sfruttando la sovrapposizione dell'arancione e di altri colori naturali per creare un ambiente disco con toni estivi.

Vi è piaciuta l'ultima pagina a colori di ONE PIECE? In rete circolano già i primi spoiler su ONE PIECE 982.