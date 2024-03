ONE PIECE: come farà Rufy ad affrontare contemporaneamente QUEGLI avversari?

L'arco narrativo dell'Isola del Futuro di ONE PIECE sta mettendo in scena una battaglia assurda, quella tra i Mugiwara e il Governo Mondiale. Mentre il resto del gruppo è in fuga, è il capitano Rufy a occuparsi dell'Ammiraglio Kizaru e del Gorosei Saint Saturn. Ma cosa succederà in seguito a quel cliffhanger?

Il capitolo 1109 di ONE PIECE è tra i più intensi di Egghead, con Cappello di Paglia che affronta due nemici d'immenso valore e Vegapunk che si prepara a una clamorosa rivelazione. Qualora la realtà sul Secolo Vuoto e sul Regno Antico di 800 anni prima dovessero venire fuori, le conseguenze dell'Incidente di Egghead di ONE PIECE potrebbero essere disastrose per il Governo. Per evitare ciò, in contatto telepatico con loro, Saturn sta per evocare gli altri 4 Astri di Saggezza.

Sono necessari circa 10 minuti affinché Vegapunk possa rivelare la verità al mondo intero. In questo lasso di tempo, con forse solo Sanji al suo fianco, Rufy dovrebbe cercare di trattenere tutti i Gorosei in contemporanea. Ma sarà davvero possibile?

Tornato al pieno delle forze dopo una prima schermaglia, Rufy Gear 5th sembra aver messo fuori gioco Kizaru. Cappello di Paglia ha anche colpito in modo duro Saturn, ma i suoi attacchi non sembrano aver prodotto alcun effetto. Constatato ciò, è molto difficile che Rufy possa gestire avversari così potenti.

In quanto capitano, molto probabilmente Rufy non permetterà che qualcuno della sua ciurma intervenga in questa battaglia. Il suo obiettivo, infatti, è permettere la fuga dei Mugiwara verso l'isola di Elbaf. Un destino nefasto attende Rufy in ONE PIECE?

Rufy non è completamente solo, poiché in suo soccorso arriveranno i Pirati Giganti. Guidati da Dorry e Broggy, i Giganti si schiereranno al fianco di Nika per affrontare i Gorosei. Potrebbe però non essere sufficiente per assicurarsi la vittoria. L'unica speranza concreta di vittoria per i Mugiwara è il risveglio del robot antico. I tamburi della libertà del dio del sole Nika fungeranno da carburante per il gigante di ferro? Probabilmente, solo questo potrebbe salvare Rufy dai Cinque Astri e permettere ai Mugiwara di fuggire via da Egghead. A ogni modo, scopriremo quel che realmente accadrà solo con l'uscita di ONE PIECE 1110.