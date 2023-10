ONE PIECE: come Rufy si è procurato le cicatrici

Si dice che le cicatrici raccontino da dove arrivi una persona e quanto difficile sia stata la strada che ha dovuto attraversare per arrivare dov'è ora. Nel caso di Rufy testimoniano le prove che il protagonista di One Piece ha dovuto superare per inseguire il suo sogno di diventare Re dei Pirati.

Il capitano della Sunny ha infatti due cicatrici che lo contraddistinguono: una piccola sotto l'occhio sinistro e una ben visibile sul petto a forma di X.

La cicatrice sotto l'occhio è stata la prima ferita riportata da Rufy quando era ancora un bambino. Ammaliato dalla vita che conducevano Shanks e la sua ciurma, il futuro Cappello di Paglia ha tentato in tutti i modi di convincere il Rosso a portarlo per mare con lui. Non accettando il rifiuto di uno dei Quatto Imperatori, Rufy decise di impressionarlo ferendosi con un coltello per dimostrare la sua determinazione. Shanks è uno dei personaggi più importanti per la storia di One Piece, e ricopre da sempre un ruolo da protagonista per il futuro di Rufy e della sua ciurma.

La seconda cicatrice invece è una grossa ustione a forma di X sul petto. Rufy si procurò questa cicatrice durante la Guerra per la Supremazia nel tentativo di salvare Ace dall'esecuzione per mano della Marina. Dopo aver visto suo fratello morire per mano dell'ammiraglio Akainu, Rufy entrò in uno stato comatoso a causa dello shock e perse i sensi. Se l'ex membro della flotta dei sette Jinbe non fosse intervenuto per portarlo via dal campo di battaglia, il giovane protagonista di One Piece avrebbe fatto la stessa fine del fratello. In ogni caso, mentre Jinbe stava cercando di allontanarsi con Rufy in braccio, Akainu riesce a raggiungerli e a trafiggere con un pugno di magma il petto dell'Uomo Pesce, arrivando addirittura a colpire Cappello di Paglia e a lasciargli la cicatrice. Qui potete vedere tutta la potenza del marine grazie a questo cosplay dell'ammiraglio Akainu di One Piece.

Continuando per la strada che conduce a diventare Re dei Pirati, Rufy dovrà sicuramente affrontare altre prove difficilissime. Chissà se alcune di queste non gli lasceranno altri segni sul corpo. Anche se le cicatrici di Rufy sono più di semplici segni fisici. Sono simboli della sua storia e della sua personalità. Rappresentano il suo coraggio, la sua determinazione e la sua passione per la libertà.