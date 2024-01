ONE PIECE, come sarebbe un Seraphim di Luffy? Il risultato è eccezionale in questa fanart

Il Governo Mondiale ha affidato importanti ricerche allo Special Science Group guidato dal geniale Vegapunk, personaggio centrale nei capitoli più recenti di ONE PIECE incentrati sull’incidente di Egghead. Tra i progetti riusciti si trovano i Seraphim, armi bioniche potentissime, e un fan ha immaginato come sarebbe un Seraphim di Luffy.

Come molti di voi sapranno alla base del design dei Seraphim si trovano i membri dell’ormai sciolta Flotta dei Sette caratterizzati però da una statura e una corporatura che ricorda quella di bambini di circa 10 anni di età, e una pelle marrone con capelli bianchi e ali nere, che sono invece riferimenti alla razza ormai quasi estinta dei lunariani. Altre peculiarità dei Seraphim sono la caratteristica pupilla a forma di stella con un’iride gialla o verde, e le due lettere PX dipinte sul corpo.

Dal punto di vista del livello combattivo, i Seraphim sono classificati come armi bioniche più potenti dei Pacifista, costruiti partendo dal DNA di Orso Bartholomew, e quasi ironicamente viste le loro ispirazione, sono stati costruiti per liberarsi della Flotta dei Sette, il cui scioglimento è stato ufficializzato durante il Reverie a Marijoa.

Partendo da questi dettagli, e dalle rare occasioni in cui sono stati mostrati in azione, l’appassionato Nakeem ha condiviso la sua illustrazione di un Seraphim basato sul protagonista Monkey D. Luffy, e il risultato è a dir poco convincente. Il disegno, disponibile in fondo alla pagina, mostra un Luffy bambino perfetto, fedele all’originale anche per quanto riguarda lo stile, con tanto di cicatrice sotto l’occhio destro.

Prima di concludere, ecco un disegno di Detective Conan firmato da Eiichiro Oda, e vi lasciamo ad un bel cosplay italiano e femminile dedicato a Luffy.