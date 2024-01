ONE PIECE: come lo stile della saga di Egghead sta cambiando il franchise

Da diversi anni Toei Animation ha dimostrato molteplici salti in avanti in termini di qualità generale delle serie prodotte, soprattutto per ONE PIECE, il cui adattamento è da poco arrivato a raccontare dell’arrivo dei Mugiwara sull’isola-laboratorio di Egghead, seppur con uno stile revisionato, simbolo dei cambiamenti in vista per il franchise.

Come molti di voi ricorderanno, infatti, dopo l’acclamata serie live-action del viaggio di Luffy e compagni, Netflix ha deciso di investire molto sulla serie, annunciando un remake dell’anime, intitolato The ONE PIECE, distribuendo l’episodio speciale di E&H Production dedicato a Monsters, e portando in simulcast la nuova saga di Egghead sulla piattaforma. Questo sostegno, e l’infinità di progetti futuri, hanno spinto Toei Animation a rinnovare lo stile artistico e narrativo dell’anime, allontanandosi quindi dal proporre materiale originale tra una saga e la successiva attraverso episodi filler, che raramente hanno trovato una buona accoglienza da parte degli spettatori, e adottando nuove tecnologie che possano permettere al team di proseguire con costanza la pubblicazione degli episodi.

Ciò comporterà non solo una maggiore attenzione nella trasposizione del materiale originale, ma anche una miglior rappresentazione estetica e grafica delle ambientazioni e dei personaggi. Già dai primi episodi di Egghead, considerando la densità di dettagli dell’isola, o il modo in cui è stata resa la distruzione di Lulucia, è chiaro quanto Toei abbia investito in tali migliorie, utili anche a far avvicinare altri spettatori alla serie, in attesa del remake, che potrebbe o meno condividere questo stile.

Una serie di scelte, quindi, che determina il lancio di una nuova era per l’intero franchise di ONE PIECE. Nonostante, infatti, il manga sia ormai da tempo nella saga conclusiva, l’anime ha di fronte a sé anni di contenuti e progetti nuovi che accompagneranno anche le nuove generazioni nel viaggio dei Mugiwara.

In conclusione, vi lasciamo agli spoiler su ONE PIECE 1105, e aspettiamo le vostre opinioni sul cambio di stile dell’anime nei commenti.