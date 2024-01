One Piece: come terminerà lo scontro tra Kuma e Saturn?

La tavola su cui si chiude One Piece 1103 presenta diversi livelli di lettura, per come mette in scena l'ennesimo gesto sacrificale di Kuma in vista del possibile salvataggio della figlia, ma soprattutto per la capillarità con con cui delinea il prossimo scenario di battaglia, che vedrà il bucaniere coinvolto in uno scontro mortifero con Saturn.

Proprio in riferimento a questo sviluppo si sono focalizzate le attenzioni di buona parte dei lettori di One Piece. Nella tavola, infatti, vediamo Kuma frapporre il proprio (già compromesso) corpo tra Saturn e Bonney, in modo da evitare che l'attacco dell'Astro si tramuti in un colpo mortale ai danni dell'amata figlia. In prima battuta Orso non sembra sofferente, e dal suo sguardo passivo non lascia trapelare alcuna reale emozione, sia per disinnescare il terrore provato in quel momento da Bonney, sia per un'incapacità di fondo del cyborg nell'esperire (e comprendere) sensazioni come il dolore fisico, soprattutto dopo la tramutazione in essere-cibernetico privo di coscienza e facoltà di giudizio.

In realtà non sappiamo, con precisione, fino a che punto il processo di lobotomizzazione abbia alzato (o annullato) la soglia del dolore del bucaniere. Probabilmente il colpo di Saturn non è stato neanche percepito in tutta la sua dirompenza, ma è pur vero che Oda ha mostrato anzitempo come l'incolumità del bucaniere possa essere compromessa da attacchi virulenti. D'altronde lo stesso Akainu, poco prima che Orso scappasse in direzione di Egghead, ha messo a dura prova la tempra fisica del cyborg, con una spirale di fuoco che gli ha danneggiato buona parte dei circuiti interni, compromettendo il funzionamento dei suoi ingranaggi. Tanto che nel mostrarne il tentativo di salvataggio dell'eroe, l'autore ne ha caratterizzato il corpo con segni e marche grafiche che di certo non lasciano intendere un cammino facile per il bucaniere. Soprattutto considerata l'entità dell'avversario che ha di fronte.

Non è chiaro se Kuma riuscirà davvero a sopravvivere in One Piece, ma alcuni fattori ci portano a pensare che l'esito dello scontro con il diabolico Astro non sia poi così scontato. D'altro canto il Frutto di cui è dotato Orso, il Nikyu Nikyu no Mi, oltre a permettere l'uso di abilità imprevedibili come la smaterializzazione degli oggetti con cui entra in contatto o l'iperdinamismo del corpo, consente anche al possessore un'alta capacità di deviazione/rifrazione dei colpi avversari, che se unita al vigore acquisito per mezzo dell'Haki dell'Armatura, potrebbe davvero configurare l'eroe come il nemico ideale agli occhi di Saturn, soprattutto se tali abilità gli permettono di sfuggire al suo controllo psico-cinetico.

Certo, arrivare ora ad affermare che Saturn verrà sconfitto su Egghead già nei prossimi sviluppi di One Piece, equivarrebbe a proporre una sentenza arbitraria, se non addirittura incongruente, soprattutto considerate le abilità messe ultimamente in campo dall'Astro. Inoltre occorre considerare che è stato proprio il Ministro della Scienza a sottoporre il bucaniere al processo di privazione della coscienza, nel corso del quale Saturn ha avuto anche la possibilità di inserire un dispositivo di autodistruzione nel cyborg, in caso Orso si fosse ribellato al Governo Mondiale e non avesse più seguito le direttive imposte. E se si giungerà ad una situazione di grave pericolo per l'incolumità del membro del Gorosei, non è difficile pensare che Saturn possa servirsi di tale dispositivo per mettere anzitempo la parola fine su uno scontro da cui era destinato ad uscire trionfatore.