ONE PIECE come Tom & Jerry: tutte le reference nascoste nell'episodio 1071

Gli occhi della community sono tutti rivolti verso l'anime di ONE PIECE, impegnato con l'adattamento del finale della Saga di Wano. Il momento tanto atteso finalmente è giunto, i tamburi della liberazione risuonano a Onigashima e Rufy ha sfoderato il suo Gear 5th. Ma sapete a cosa si ispira questa nuova forma?

Nell'episodio 1071 di ONE PIECE appare per la prima volta il Gear 5, una nuova trasformazione che riporta in azione Rufy dopo l'apparente sconfitta definitiva subita pochi attimi primi. Il risveglio del Frutto Gom Gom viene identificato come il potere più ridicolo della storia. L'Hito Hito no Mi modello Nika permette infatti al suo utilizzatore di ottenere una libertà e una elasticità tale da non dover più rispettare alcuna legge della fisica.

L'ispirazione dietro il Gear 5th sono i cartoon statunitensi, in particolare quelli del duo Hanna-Barbera. In una precedente intervista, infatti, Eiichiro Oda ha svelato che il motivo per il quale ha disegnato il Gear 5th in questo modo è proprio per omaggiare i cartoni di quei tempi, in particolare Tom & Jerry.

I più attenti avranno notato che in ONE PIECE 1071 sono nascosti diversi easter egg di Tom & Jerry. Vediamo Rufy ridere e gonfiare il proprio corpo come il gatto Tom, oppure usare Kaido come un giocattolo come il topo Jerry faceva con il suo amico e rivale.