ONE PIECE, comincia Egghead! Teaser, immagini e data per la nuova saga dell'anime

Ci sono voluti 4 anni, 4 mesi e 20 giorni, ma l'anime di ONE PIECE saluta finalmente Wano. I Mugiwara hanno abbandonato la terra dei samurai dopo averne liberato il popolo dall'oppressione di Kaido, Big Mom e dei Kurozumi, ma quale rotta hanno ora intrapreso? Un teaser anticipa la prossima ambientazione dell'anime di ONE PIECE.

Dopo un diverbio con gli ormai ex alleati Trafalgar Law e Capitano Kidd, Rufy ha scelto la sua prossima destinazione. Se i Pirati di Hearts andranno a nord-est e quelli di Kidd a est, la Ciurma di Cappello di Paglia proseguirà il viaggio verso sud-est, una rotta che non li avvicinerà a Laught Tale.

La prossima meta dei Mugiwara non verrà mostrata con l'uscita di ONE PIECE 1086. Il primo episodio del nuovo arco intitolato Saga dell'Isola del Futuro si concentrerà su Buggy il Clown e sulla Cross Guild di cui è comandante sopra Mihawk e Crocodile. La trasmissione di Egghead comincerà dunque dal 7 gennaio 2024.

Un'anteprima di quello che i Mugiwara dovranno affrontare ci è stata offerta attraverso un teaser PV di ONE PIECE rilasciato in contemporanea all'epilogo di Wano. Possiamo dunque farci un'idea su come sarà Egghead nell'anime, il laboratorio del misterioso Vegapunk di cui abbiamo già sentito parlare a Punk Hazard da Caesar Clown. Da un'ambientazione classica giapponese, si passerà a una futuristica. La ciurma di Cappello di Paglia dovrà dunque rinnovare il proprio vestiario, come vediamo nei character design in calce all'articolo.