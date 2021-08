ONE PIECE: comincia la Road to 100 di Star Comics, ecco il volume 98 in edizione limitata

Edizioni Star Comics dà il via alla Road to 100 di ONE PIECE, ossia i festeggiamenti per l'attesissimo manga n. 100 dell'opera di Eiichiro Oda. Per l'occasione, i volumi 98 e 99 arriveranno in una particolare edizione speciale denominata Celebration Edition.

La Road to 100, che preannuncia l'uscita del centesimo volume di ONE PIECE, sta per avere inizio con l'uscita di ONE PIECE #98 - Celebration Edition. Questa versione a tiratura limitata, già svelata da Star Comics in precedenza, sarà caratterizzata da una sovraccoperta trasparente in pvc e avrò in allegato un poster di grandi dimensioni. Inoltre, sarà inclusa anche una cartolina contenente un trial code per attivare gratuitamente un abbonamento premium di 30 giorni alla piattaforma streaming Crunchyroll.

L'uscita successiva, ossia il volume 99, sarà rilasciato in autunno in doppia versione, regular e Celebration Edition. Unendo le cover dei due numeri in versione celebrativa, si formerà un'unica iconica immagine; lo stesso vale per i due maxi-poster inclusi.



In tiratura limitata nel tempo, ONE PIECE n.98 Celebration Edition arriva in fumetteria, libreria e store online dal 25 agosto al prezzo di 6,90 euro. Ecco la sinossi del volume. "Mentre divampa lo scontro finale sull’Isola degli Orchi, Yamato, progenie di Kaido, esprime la volontà di combattere al fianco di Rufy. Nel frattempo l’Imperatore a capo dei Pirati delle Cento Bestie, tra lo sgomento dei presenti, illustra la vera natura del progetto per la Nuova Onigashima: insieme a Big Mom intende far precipitare il mondo nel terrore!".