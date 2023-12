ONE PIECE è anche una commedia! Questi sono gli episodi più divertenti

ONE PIECE è un’opera costellata di momenti memorabili, da scontri con pirati e avversari di gran lunga superiori, a rivelazioni e azioni coraggiose e toccanti da parte dei Mugiwara, ma allo stesso modo Eiichiro Oda ha inserito anche sequenze divertenti. Ecco, quindi, quali sono gli episodi più divertenti del viaggio di Monkey D. Luffy e compagni.

Partiamo da una puntata piuttosto recente. Ormai lontani dalle coste di Whole Cake Island e dal dominio dell’Imperatrice Big Mom, i Mugiwara leggono le ultime notizie del Nuovo Mondo, e Luffy scopre la sua nuova taglia. Non facendo attenzione, però, alla cifra specificata sui giornali, il protagonista crede che l’ammontare di berry sulla sua testa sia diminuito e ne rimane profondamente deluso. Accorre però Brook che gli fa notare un significativo incremento sulla sua taglia, arriva a 1,5 miliardi di berry. La scena è simpatica e suscita ilarità per la delusione di Luffy stesso.

Facciamo ora un salto nel passato, durante la saga di Thriller Bark, e precisamente all’entrata in scena degli zombie e dell’ignoranza di Luffy sull’argomento. Il capitano dei Mugiwara, infatti, cerca di riportare sottoterra il non morto con estrema calma, lasciando stupiti i propri compagni e gli spettatori. Ancora una volta abbiamo Luffy come grande personaggio comico, e stavolta mentre sfoggia le sue abilità canore sull’isola di Skypiea, incurante dei pericoli e di essere solo, lontano dagli altri, e lamentandosi dell’interruzione della sua canzone da parte dei nemici.

Passiamo al momento in cui Sanji nota la sua taglia, e come gli identificatori della Marina abbiano storpiato e modificato il suo volto. In realtà, come si scoprirà più avanti, quella faccia appartiene a Duval, capo dei Bellavita Riders, ma i Mugiwara, e Zoro in particolare, non mancheranno occasione per farlo pesare al cuoco come battuta ricorrente.

Concludiamo con un'altra scena caratterizzata da molta confusione e fraintendimenti, soprattutto da parte di Usop. Per consentire a Sanji di liberare lui e Zoro dalla prigione in cui si trovano, il cecchino dona al cuoco il dial sbagliato, a cui seguirà un dial in cui Luffy aveva inserito un peto.