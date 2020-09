ONE PIECE: un commovente aneddoto di Eiichiro Oda diventa virale

Eiichiro Oda, autore di ONE PIECE , una delle serie più longeve e importanti in ambito manga ed anime, dedica tutto sé stesso da 23 anni a questa parte nella realizzazione delle avventure di Monkey D. Luffy e compagni, e nel corso dei 990 capitoli pubblicati, con interviste e aneddoti abbiamo imparato anche quanto il maestro tenga ai fan.

I ritmi di lavoro di Oda sono incredibili, riuscendo a portare ai lettori 3 nuovi capitoli ogni mese, e mentre sia il manga che l'anime si trovano nel bel mezzo della guerra per il Paese di Wa, il mangaka ha confermato alcuni mesi fa che intende mettere la parola fine alle avventure dei Mugiwara nell'arco di cinque anni.

Mentre stava leggendo per la prima volta i volumi dell'epopea piratesca di Oda, un fan ha trovato un toccante aneddoto scritto da lui stesso, che spiega, almeno in parte, cosa ci sia alla base dell'incredibile costanza che riesce a mantenere nella produzione.

In fondo alla pagina potete trovare il post condiviso su Reddit da @swervosuave, dove è stato riportato il seguente aneddoto, risalente al 2001: "Io e il mio staff andiamo spesso in un chiassoso ristorante giapponese, dove molte persone vanno con i loro figli. C'è una TV su ogni tavolo. Se ci vai la domenica sera, verso le 7.30, vedrai bambini fissare gli schermi delle TV con la bocca spalancata, come se fossero sciocchi. Guardano ONE PIECE. Quando vedo questo, capisco che non voglio deluderli."

Un messaggio che trasmette la passione e l'attenzione che Oda ha sempre avuto per gli appassionati della sua opera, anche quando la serie era ancora nel suo stato embrionale.