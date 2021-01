ONE PIECE: una commovente pubblicità omaggia il capitolo 1000

Nelle scorse settimane sulla rivista Shonen Jump è stato finalmente pubblicato l'attesissimo capitolo 1000 di ONE PIECE. Per celebrare l'importante evento la casa editrice, Shueisha, ha preparato numerosi eventi. Tra questi c'è un emozionante spot. Vediamolo insieme.

Il manga scritto da Eiichiro Oda iniziò la propria pubblicazione sulla rivista nel 1997 ed ora, a distanza di più di 23 anni ha raggiunto il traguardo a quattro cifre. In breve tempo ONE PIECE è diventato un trend globale ed è stato il fulcro di numerose notizie degli ultimi giorni, come quella riguardante un messaggio dell'autore di ONE PIECE ai fan. Tra i numerosi omaggi dedicati alla longeva opera vi è un nuovo spot pubblicitario che ripercorre alcuni degli avvenimenti più importanti raccontati tra le pagine della stessa.

In particolare nel video riportato in copertina a questa news possiamo osservare numerose persone, dai più giovani ai più anziani, recitare alcune situazioni iconiche del manga in un contesto di vita reale. Per molti fan potrebbe essere sorprendentemente emozionate ripercorrere la storia del pirata dal cappello di paglia in questa versione del tutto nuova.

Tra gli eventi narrati citati notiamo una delle prime dichiarazioni di Luffy della propria intenzione di diventare re dei pirati, l'affermazione di Zoro di non avere intenzione di perdere una seconda volta, l'addio di Sanji al Baratie e molti altri.

