ONE PIECE: il commovente significato del titolo del Capitolo 999

La fama di ONE PIECE non è caratterizzata unicamente da una storia emozionante e da personaggi carismatici, bensì dal talento di Eiichiro Oda che ha unito il folklore alla tradizione letteraria all'interno del suo grande capolavoro. A tal proposito, un dettaglio all'interno del capitolo 999 vi spezzerà il cuore.

In un modo dove la pirateria regna sovrana, il sensei non ha potuto fare a meno di inserire all'interno di ONE PIECE alcuni omaggi ai più grandi pirati della storia, basti pensare alla vera taglia di Barbanera. In altri casi, invece, il sensei ha preso in prestito la letteratura giapponese per arricchire di sfumature i piccoli dettagli, anche quelli apparentemente insignificanti, del suo massimo capolavoro.

Nel capitolo 999 di ONE PIECE, in particolare, Oda ha inserito un messaggio nascosto all'interno del titolo della puntata. Il titolo in questione, "Il liquore che ho preparato aspettando te", è ispirato a uno degli estratti del Manyoushu, una delle collezioni di poesie di waka più antiche e con oltre 1200 anni di storia alle spalle. Nella fattispecie, dunque, il titolo si lega a un estratto dell'opera che recita: "Mi chiedo se alla fine dovrò bere questo sake da solo anche se l'avevo preparato per berlo insieme a te." Il tutto, infatti, si rivolge alla grande amicizia tra Ace e Yamato, in quanto quest'ultima, per via della morte del primo, non potrà mai più bere il sake insieme al suo amico.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa commovente citazione del capitolo 999? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.