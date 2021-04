ONE PIECE: la commozione dei Pirati di Roger e la fine di un'era nell'episodio 969

Il terzo atto dell'arco narrativo ambientato nel Paese di Wa di ONE PIECE, è stato fondamentale per la quantità di rivelazioni e informazioni emerse attraverso il flashback dedicato al passato di Kozuki Oden, e alla sua grande avventura vissuta al fianco di Gol D. Roger e della sua ciurma, conclusasi nell'ultimo episodio pubblicato.

Come potete vedere dal video pubblicato sul canale Crunchyroll Collection, riportato in cima alla pagina, l'episodio 969 dell'anime di ONE PIECE ha mostrato lo scioglimento dei Pirati di Roger, e in particolare l'addio del capitano, diventato ormai Re dei Pirati, dopo l'arrivo a Laugh Tale. Nonostante Kozuki Oden descriva nel suo diario tale momento come totalmente privo di commozione, ma dalle sequenze mostrate appare palese la falsità di queste parole, in quanto tutti erano in lacrime.

Incoronato Re dei Pirati, il capitano ha deciso di sciogliere il suo equipaggio per godersi i mesi restanti della sua vita, e per farlo chiede di poter scendere per primo dalla nave. Successivamente scopriamo che Roger viene a conoscenza del fatto che in un arco temporale di circa 10-15 anni nascerà qualcuno che cambierà nuovamente il mondo. Conscio di questo il Re dei Pirati viene mostrato più felice che mai, pronto a passare alcuni giorni sereni prima di venire giustiziato nell'iconica scena che ha dato inizio alla serie.

Ricordiamo che il capitolo 1010 sembra aver mostrato un power up per Zoro, e vi lasciamo alle previsioni riguardo gli sviluppi del capitolo 1011.