ONE PIECE, la community celebra la nuova opening: per i fan è tra le migliori di sempre

È da diversi mesi che ONE PIECE sta alzando l'asticella in vista di queste puntate finali della Saga di Wano. Non solo TOEI Animation ha preparato delle animazioni che stanno sorprendendo gli spettatori, ma ha anche introdotto delle nuove sigle d'apertura e chiusura. L'opening, in particolare, sta facendo mobilitare il web.

Se il debutto del Gear 5th di Luffy in ONE PIECE 1071 è stato accompagnato da una nuova ending dopo 17 anni d'assenza nell'anime, il picco qualitativo raggiunto con ONE PIECE 1074 arriva in contemporanea a una nuova sigla di apertura.

L'opening 25 di ONE PIECE è stata realizzata in modo magistrale da Megumi Ishitani e presenta una serie di sequenze che mettono in evidenza i protagonisti dell'arco narrativo di Wa. La bellissima clip, che presenta in sottofondo il brano "The Peak" eseguito da Sekai no Owari, ha già conquistato il pubblico, che dopo quasi un anno e mezzo ha salutato la precedente "PAINT" di I Don't Like Mondays.

Questo nuovo tema di apertura non solo consolida lo status di Ishitani come uno dei migliori registi che si occupano della visione di Eiichiro Oda, ma sorprende gli appassionati per la sua profondità e per le tecniche d'illuminazione sfruttate.

Tra gli appassionati dell'opera sui pirati di Oda, l'opening 25 di ONE PIECE gode già della considerazione di miglior sigla di sempre. D'altronde, quella introdotta da TOEI non è una semplice apertura, ma un vero e proprio capolavoro visivo.