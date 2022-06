ONE PIECE, la community sta insultando Nami per una traduzione sbagliata: ecco il perché

Eiichiro Oda ha deciso di prendersi una pausa di un mese dalla pubblicazione di ONE PIECE, la sua creatura conosciuta ormai in tutto il mondo. Questo tempo gli servirà per vari scopi, ma intanto su Weekly Shonen Jump è arrivato un progetto speciale della durata di quattro settimane che serve a riepilogare alcune situazioni.

Il primo capitolo di ONE PIECE Road to Laugh Tale è stato un concentrato di informazioni su Roger e Rocks, sui Poneglyph e tanto altro. Ma c'è stato anche spazio per alcune vignette e le bozze dei protagonisti a Wano pensate inizialmente da Eiichiro Oda. In queste bozze c'è spazio per Oden Kozuki, ma anche Nico Robin e soprattutto Nami. Proprio la navigatrice è finita nell'occhio del ciclone per una traduzione.

In questa vignetta disegnata da Eiichiro Oda, un Momonosuke ancora bambino fa una domanda a Nico Robin e Nami: "Voi due mi piacete, volete diventare le mie assistenti?". Nami invece risponde subito "Dipende dalla paga", facendo capire di essere subito interessata al denaro. Questa vignetta, che era stata inizialmente prevista in ONE PIECE ma poi è stata eliminata, ha suscitato rabbia in una parte di utenza. Il perché è presto detto: a causa di una traduzione di un gruppo amatoriale, sembrava che Momonosuke avesse chiesto alle due di diventare mogli e non assistenti, pertanto in molti hanno dato a Nami della pedofila e della prostituta.

Ovviamente si tratta di un errore, ma un pezzo di community non ha fatto altro che scagliarsi subito verso il personaggio di Oda, che è ben noto sia molto attratta dai soldi.