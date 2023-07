ONE PIECE compie 26 anni! Il 22 luglio 1997 nacque ufficialmente il manga di Eiichiro Oda

Quando si pensa al mondo di manga e anime, vengono in mente pochi titoli molto rappresentativi. C'è naturalmente Dragon Ball, che ha portato molti a scoprire questo mondo, c'è Naruto, un successo molto recente, e poi c'è anche lui, il manga dei record, entrato anche nel Guinness World Record: ONE PIECE di Eiichiro Oda.

Weekly Shonen Jump è sempre alla ricerca di grandi successi, e ormai si può tranquillamente affermare che nel 1997 ne nacque sicuramente uno. ONE PIECE è uno dei manga più rappresentativi di Shonen Jump e dell'industria intera, con una storia lunghissima e che non accenna a finire, in grado di conquistare l'attenzione di un pubblico vastissimo ed eterogeneo.

L'opera di Oda è nota per la sua trama avvincente, i personaggi memorabili e il mondo ricco di fantasia che ha creato. La storia di ONE PIECE è caratterizzata da azione, avventura, combattimenti epici e momenti toccanti che hanno emozionato e coinvolto i fan di tutto il mondo. Quando debuttò ONE PIECE su Weekly Shonen Jump? Il primo capitolo è datato 22 luglio 1997.

Ciò vuol dire che oggi 22 luglio 2023 è il compleanno di ONE PIECE. Il manga di Eiichiro Oda spegne ben 26 candeline, tantissime per un manga di questo genere. E, considerate le intenzioni di Oda e le sue previsioni sul futuro, è probabile che queste candeline aumenteranno ancora nel tempo, fino a raggiungere forse anche i 30 anni.

La trama di ONE PIECE ruota attorno a Monkey D. Rufy, un giovane e temerario ragazzo che diventa un pirata con l'obiettivo di trovare il leggendario tesoro chiamato One Piece e diventare il Re dei Pirati. Lungo il suo viaggio, Rufy forma una ciurma di amici e alleati, ciascuno con sogni e obiettivi unici, che lo aiutano a superare sfide incredibili e avventure mozzafiato.