ONE PIECE: è il compleanno di Rufy, auguri al coraggioso capitano dei Mugiwara

Ci sono alcune opere che hanno interamente rivoluzionato un'industria, ispirando centinaia di nuovi titoli e intere generazioni. ONE PIECE, in particolare, è un'icona del target shonen, una serie che si erge sul trono dell'editoria cartacea legata alla cultura nipponica. Oggi, a tal proposito, è una data importante per il franchise.

Il capolavoro di Eiichiro Oda è uno dei manga più importanti degli ultimi vent'anni, merito soprattutto dell'ambientazione piratesca e di un immaginario particolarmente ispirato. Ad ogni modo, spesso gli autori attribuiscono alle date eventi particolarmente importanti nella cultura popolare, proprio come la giornata odierna.

Il 5 maggio, infatti, corrisponde in patria al "giorno dei bambini", nonché alla festività nazionale che chiude la Golden Week. La stessa data, moltissimi personaggi dall'universo anime e manga celebrano gli anni, proprio come l'iconico protagonista di ONE PIECE, Monkey D. Rufy. In rete i fan da tutto il mondo ne stanno approfittando per partecipare al compleanno del capitano dei Mugiwara con simpatiche manifestazioni di creatività che potete rintracciare nelle community dedicate.

Ma a proposito di ONE PIECE, avete dato un'occhiata al nostro speciale di approfondimento sulle migliori tecniche dei Pirati di Cappello di Paglia? Non ci resta, dunque, che augurare al capitano della ciurma più folle che esista un sereno augurio di buon compleanno.